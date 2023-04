Ilprimo ministro russo Marat Khusnullin, responsabile per l'edilizia, ha visitato Bakhmut. Lo riferisce la Tass. Khusnullin ha detto di essersi recato a Bakhmut per valutare i progetti di ...Guerra in Ucraina e guerra di propaganda: il vicepremier russo Marat Khusnullin ha dichiarato di aver visitato la città contesa di Bakhmut . Lo riporta l'agenzia Tass. "A nome del presidente Putin, ho ...28 apr 12:07russo in visita a Bakhmut Ilprimo ministro russo Marat Khusnullin, responsabile per l'edilizia, ha visitato Bakhmut. Lo riferisce la Tass. 28 apr 12:06 Ok ambasciatori Ue a ...

Il Vice premier russo in visita a Bakhmut Agenzia ANSA

Roma, 28 apr. (LaPresse) - Il vicepremier russo Marat Khusnullin ha dichiarato di aver visitato la città contesa di Bakhmut. Lo riporta l'agenzia Tass. "A ...