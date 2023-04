Il ‘vecchio’ Daniel Pedrosa davanti a tutti nel venerdì di Jerez | quale segnale per la MotoGP?

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Cosa si deve pensare se, in qualsiasi ambito lavorativo o sportivo, un pensionato torna in azione e porta letteralmente a scuolai ben più giovani “abili e arruolabili”, nel fiore degli anni e nel pieno delle forze? È esattamente quanto accaduto oggi ade la Frontera. Nella prima sessione di prove libere, la classifica dei tempi ha visto svettare Dani, capace di far segnare il crono più rapido. Stiamo parlando di un pilota di 37 anni, ritiratosi a fine 2018. Da allora, lo spagnolo è sempre rimasto attivo, ricoprendo il ruolo di collaudatore per KTM, ma nelle ultime quattro stagioni aveva partecipato una tantum a un’unica gara. Iscritto al Gran Premio di Spagna con una wild card, ha saputo lasciare il segno in mattinata. Cionondimeno, quanto accaduto può essere spiegato razionalmente. Va rimarcato come il veterano ...