Il sol dell’avvenire | tutte le canzoni del film di Nanni Moretti

(Di venerdì 28 aprile 2023) La colonna sonora di Il soldiè caratterizzata da brani musicali molto celebri. Ecco alloraledel, che accompagnano alcuni dei momenti chiave dell’opera diretta dal regista capitolino. Sono solo parole (Noemi) Think (Aretha Franklin) Voglio vederti danzare (Franco Battiato) Lontano lontano (Luigi Tenco) La canzone dell’amore perduto (Fabrizio De Andrè) Et si tu n’existai pas (Joe Dassin) Sono solo parole, cantata da Noemi, ma composta da Fabrizio Moro, accompagna la sequenza in cui il protagonista di Il sol, il regista Giovanni (lo stesso), inizia le riprese del suoambientato nel 1956, all’epoca dell’invasione sovietica in Ungheria. L’autore decide di ...

LEGGI - La recensione di Suzume Seconda posizione per Il, che tiene bene (perde il 30% rispetto a una settimana fa) e incassa 69 mila euro, per un totale di più di 1.6 milioni di ......l'allarme è uno dei più importanti esperti del settore nel...inclinazione verso il 'commerciale' a discapito della qualità e'... Per Maruyama il sorpasso potrebbe'in pochissimo tempo'. ...Super Mario Bros rimane in testa e si aggiudica un altro giovedì in Italia. Seguono Ile ...