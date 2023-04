‘Il sol dell’avvenire’ non è un bigino senile | nulla di più falso

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo essermi bombardato di tutte le stagioni di Stranger Things, tra mondi sottosopra, alieni viscidi e adolescenti coraggiosi, sono andato con Ethel a mangiarmi una bella pizza napoletana, dopo la pizza ho detto alla mia adorabile compagna: “E se andassimo a vedere l’ultimo di Nanni Moretti? Così facciamo l’intramontabile accoppiata di pizza e cinemino”. Siamo arrivati con 30 minuti di anticipo, la cassiera ci dice che si può entrare solo cinque minuti prima della proiezione, allora passiamo il tempo su una panchina del parco, io mi stendo sulle gambe di Ethel e lei mi fa le coccole, tante carezze sulla testa nuda, e mi sciolgo come un bambino, l’aspetto materno dell’erotismo è così delizioso. Finalmente entriamo al cinema, il cinema, il cinema vero, non Netflix. Noto subito la bellissima fotografia di Michele D’Attanasio, un film con una bella fotografia è già un bel film, come per ...

... esponenti della sinistra estrema, che non conosconoPd e molto probabilmente non lo hanno mai amato. E che oggi lo digerisconoperché sembra un bel pacco regalo per la sinistra gruppettara. ...C'è anche la Mercedes della titolare dellaY Mar, Valentina Porceddu: '608 euro di multa perché ... Così vuolecodice della strada, per quanto cozzi con l'amarezza della Porceddu: 'Multa fatta a ...LEGGI - La recensione di Suzume Seconda posizione perdell'avvenire , che tiene bene (perde30% rispetto a una settimana fa) e incassa 69 mila euro, per un totale di più di 1.6 milioni di ...