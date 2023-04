Il Senato approva lo scostamento di bilancio | tensione anche alla Camera Bonelli sviene in aula

2023 - 04 - 28 16:17:37la relazione sullo scostamento di bilancio Alla nuova relazione sullo scostamento di bilancio, collegata al Def, supera la prova del quorum e viene approvata a maggioranza ...Il presidente ha poi rimarcato: "Mi piace ricordare per la verità che ilaveva garantito la maggioranza assoluta anche ieri". L'Aula della Camera ha approvato questa mattina, a maggioranza ...Ora la palla passa al, che è stato convocato dalle 14 di oggi, venerdì 28 aprile. Camera voto scostamento di bilancio, Meloni: 'Un brutto scivolone' Si è fatta "una brutta figura, penso che ...

Il Senato approva il Def, ok alla risoluzione sullo scostamento di bilancio - Politica Agenzia ANSA

Con 112 sì, Palazzo Madama ha approvato la risoluzione sulla nuova Relazione sullo scostamento di bilancio varata ieri dal Consiglio dei Ministri ...Malore in Aula per Angelo Bonelli. Durante il dibattito alla Camera bagarre con la sospensione di alcuni minuti della seduta. Lo scostamento, che cos'è e come funziona la variazione dei saldi del Def ...