Il 'rapper' Leao | 'Sono timido | mi sciolgo con la musica Ibra ha ascoltato il mio album e'

Commenta per primo 'at home, footballer on the pitch' . Cioèa casa, calciatore sul campo. E' quello che si legge nella bio della pagina Instagram di DIDE , un artista che indossa una maschera nera con motivi raffiguranti rose bianche e che si dichiara ...... la sera in cui il velocistaè tornato a segnare in maglia rossonera dopo due mesi e mezzo e ha esagerato con una doppietta, la sera in cui Brahim Diaz si è travestito da Kvaratskhelia ...Commenta per primo 'at home, footballer on the pitch' . Cioèa casa, calciatore sul campo. E' quello che si legge nella bio della pagina Instagram di DIDE , un artista che indossa una maschera nera con motivi raffiguranti rose bianche e che si dichiara ...

Il 'rapper' Leao: 'Sono timido, mi sciolgo con la musica. Ibra ha ... Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. In realtà sono una persona timida e non riesco spesso a dimostrare le mie emozioni e cosa prova. Attraverso la musica però ci riesca e mi si apre un altro mondo”.Giovanni Mussa, allenatore di calcio, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio e si è espresso così sul futuro di Rafael Leao e Victor ...