Si mantiene in calo ilgas , ai minimi da giugno 2021. In mattinata al Tff di Amsterdam, hub di riferimento europeo, i contratti sono scambiati a 38,64 dollari, in calo di oltre l'1%.Ilgas chiude in calo a 38,5 euro al megawattora. I Ttf cedono ad Amsterdam l'1,68%. . 28 aprile 2023Sono bambini, donne e uomini che non hanno cibo a sufficienza e sono sempre più poveri per via dell'aumentodei beni alimentari. È fondamentale - conclude Iucci - che ognuno di noi si ...

Il prezzo del gas chiude in calo a 38,5 euro al megawattora Tiscali Notizie

Dowjones MILANO (MF-DJ)---Chiusura sotto la parità per il Ftse Mib che a fine giornata perde lo 0,30% a 27077 punti. A livello macroeconomico, sono stati divulgati i dati del ...I livelli di Meta Passando ad un grafico daily, vediamo che il prezzo dal massimo a 222,20$ la settimana scora è solo sceso. Con ieri ha chiuso sotto del 5,70% rispetto al massimo del… Leggi ...