Prima la promozione, poi il coming out. Alberto Lejarraga , numero uno del Marbella ha festeggiato la fine del campionato, che si è chiuso con il passaggio in Segunda Federacion (la quarta serie in ...La storica promozione del Marbella in Segunda RFEF ha dato il via ai festeggiamenti di tutta la squadra, compreso il portiere Alberto Lejarraga che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha deciso di fare coming out. L'estremo difensore della formazione spagnolo, infatti, ha pubblicato sui social una delle foto

Il portiere festeggia la promozione e fa coming out: il bacio sui social Corriere dello Sport

Alberto Lejarraga, portiere del Marbella, ha festeggiato la promozione del suo club in Segunda RFEF (quarta divisione del calcio in Spagna) facendo coming ...Dopo aver festeggiato il traguardo raggiunto con il club, il numero uno ha presentato a tutti il suo compagno Prima la promozione, poi il coming out. Alberto Lejarraga, numero uno del Marbella ha fest ...