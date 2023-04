Il Patriarca | trama e anticipazioni 28 aprile 2023

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilè la fiction in onda stasera in tv venerdì 28in prima serata su Canale 5. Protagonisti dell’attesissima serie tv sono Claudio Amendola, Carmine Buschini, Primo Reggiani e Giulia Bevilacqua. Di seguitodella nuova puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il. Nemo affida sempre più responsabilità a Malcolm suscitando la gelosia di Mario. Elisa decide di candidarsi a sindaco, schierandosi pubblicamente contro i Bandera. Lara trova lavoro in una fabbrica che però, contro la volontà di Nemo, viene fatta chiudere da Mario a causa della crisi in cui versa la Deep Sea. Per risollevare le sorti dell’azienda Nemo decide di far arrivare ancora un carico di droga che dovrà essere l’ultimo. Il ...