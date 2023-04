IL PATRIARCA | TERZA PUNTATA | ELISA DECIDE DI CANDIDARSI COME SINDACO CONTRO NEMO BANDERA

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilè la nuova, avvincente serie tv di Canale 5 che segna l’atteso ritorno di Claudio Amendola alla fiction Mediaset. Una saga familiare densa di avvincenti colpi di scena, con personaggi affascinanti e senza scrupoli, in onda a partire da venerdì 14 aprile in prima serata. La serie in sei prime serate, prodotta da Camfilm e presentata da Taodue – Mediaset Group, per la regia di Claudio Amendola – racconta la storia di un carismatico imprenditore,(interpretato dallo stesso Amendola), che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. La vita diviene però improvvisamente sconvolta dalla scoperta di essere malato e dalla ...