Il patriarca streaming e diretta tv | dove vedere la terza puntata

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Questa sera, venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la secondade Il, la nuova fiction Mediaset con protagonista Claudio Amendola che racconta una storia a metà tra family drama e mob drama. A dirigere la serie è lo stesso Amendola, che torna così dietro la macchina da presa dopo aver diretto alcuni episodi di Nero a metà. Il soggetto di serie, invece, è di Camilla Nesbitt, mentre gli sceneggiatori sono Sandrone Dazieri e Mizio Curcio.Ilintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv La fiction, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Illive Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in ...