Il Patriarca | le anticipazioni della terza puntata

Leggi su panorama

(Di venerdì 28 aprile 2023) Mario ed Elisa hanno stretto un patto: il figlioccio di Nemo diventerà il capoDeep Sea e lei lo aiuterà in ogni modo per raggiungere questo obiettivo. Ma quando il carismatico bandiera affida sempre più responsabilità a Malcom, i due stringono un'alleanza contro la famiglia. Si annuncia ricca di colpi di scena inattesi lade Il, la serie di Canale 5 con Claudio Amendola e Antonia Liskova, una saga familiare densa di svolte avvincenti svolte e personaggi affascinanti e senza scrupoli. Ecco cos'accadrà nel terzo episodio, in onda venerdì 28 aprile. Il, leIl carismatico Nemo Bandera (Claudio Amendola) affida sempre più responsabilità a Malcolm (Carlo Calderone), ...