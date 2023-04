Il Patriarca | anticipazioni terza puntata | trama episodi venerdì 28 aprile 2023

Il: ecco cosa accadrà nella terza puntata Nelle puntate precedenti, Nemo Bandera, in seguito alla diagnosi di Alzheimer si è messo alla ricerca di un erede in grado di portare avanti la ...... visita delEcumenico di Costantinopoli 26 Aprile Attualità USA: scoperto un gel per la ... bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enne 26 AprileTV ...'La visita delEcumenico di Costantinopoli Bartolomeo ci onora enormemente perché ... bimba trovata morta in un sacco della spazzatura: sospettato un 16enne 26 AprileTV ...

Il Patriarca, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni Today.it

Stasera la prima puntata del programma condotto da Carlo Conti: sfiderà la fiction con Claudio Amendola E' tutto pronto per la nuova edizione de I ...La famiglia che si disgrega, le scelte che si ripercuotono sulle vite degli altri... Anticipazioni della terza puntata di Il Patriarca.