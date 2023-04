Il Patriarca | anticipazioni quarta puntata di venerdì 5 maggio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 28 aprile 2023) Antonia Liskova e Claudio AmendolaIldi1×04 – Serena rivela a tutta la famiglia la malattia di Nemo, che però non condivide la scelta della moglie. Nina decide allora che è tempo di annunciare a tutti che si sposerà con Mario. Malcolm e Lara litigano quando qualcuno le fa avere un video compromettente per il contabile. Mentre Alessandro vuole scoprire se veramente Nemo ha ucciso suo padre, Monterosso indaga sulla morte della neurologa mettendo nel mirino ancora una volta Nemo. Carlo intanto entra in possesso di un’agenda che rivela inquietanti segreti. Ascolti:Il: terzadi28 aprile ...