Il Paraguay si prepara a un’elezione presidenziale serrata

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 28 aprile 2023) I paraguaiani si recheranno alle urne domenica per la corsapiù combattuta degli ultimi anni nel Paese sudamericano, con una coalizione di centro-sinistra che spera di porre fine a una corsa quasi ininterrotta di sette decenni del partito di destra Colorado. Il voto giunge in un momento difficile per il partito che ha governato