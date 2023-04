Il Paradiso delle Signore | trama 28 aprile 2023 | il ritorno di Agnese

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Un graditocaratterizzerà l'episodio de Ildi venerdì 28. Stando alladella soap opera di Rai 1, infatti, a Milano rientrerà, la madre di Salvo, che è stata a Londra per molti mesi per assistere la figlia Tina. Quest'ultima era alle prese con una gravidanza a rischio che, per fortuna, è andata molto bene. La cantante ha dato alla luce una bambina, maha deciso di trasferirsi lì con lei per darle una mano con la neonata ed aiutarla a riprendere la sua carriera artistica. La donna, però, ha messo molto in difficoltà Armando, poiché gli ha chiesto di lasciare Milano insieme a lei per andare a vivere anche lui a Londra. Ferraris sarà molto combattuto e non saprà cosa ...