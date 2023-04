Il paradiso delle signore | sconvolgente verità | quello che viene a galla lascia tutti di stucco

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 28 aprile 2023) Colpo di scena ne Il, lafinalmente fuori: nelle prossime puntate succederà qualcosa di inaspettato. La settima stagione de Ilsta per concludersi: il 5 maggio andrà in onda l’ultima puntata e i colpi di scena saranno tantissimi. In attesa di sapere cosa accadrà nel finale, facciamo un passo indietro per scoprire gli avvenimenti che vedremo nei prossimi appuntamenti. Anticipazioni Il: cosa succederà (credits: Rai play) grantennis toscanaOrmai manca poco al matrimonio che sta tenendo incollati i telespettatori alla televisione, parliamo ovviamente difra Gemma e Roberto. La giovane rimasta incinta ...