Il Papa da Orbán | L' Europa non sia una realtà fluida Persone e popoli al centro

(Di venerdì 28 aprile 2023) Vi saluto cordialmente e ringrazio la Signora Presidente per l’accoglienza e per le sue gentili parole. La politica nasce dalla citta?, dalla polis, dalla passione concreta per il vivere insieme garantendo diritti e rispettando doveri. Poche citta? ci aiutano a riflettere su questo come Budapest, che non e? solo una capitale signorile e vitale, ma un luogo centrale nella storia: testimone di svolte significative lungo i secoli, e? chiamata ad essere protagonista del presente e del futuro; qui, come scrisse un vostro grande poeta, «si abbracciano le morbide onde del Danubio, che e? passato, presente e futuro» (A. JO?ZSEF, Al Danubio). Vorrei dunque condividere alcuni pensieri, prendendo spunto da Budapest in quanto citta? di storia, citta? di ponti e citta? di santi. 1. Citta? di storia. Questa capitale ha origini antiche, come testimoniano i resti di epoca celtica e romana. Il suo ...