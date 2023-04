Il Papa contro la maternità surrogata | “No a embrioni in provetta e utero in affitto”

(Di venerdì 28 aprile 2023) Città del vaticano – “Oggi la separazione ideologica e pratica della relazione sessuale dalla sua potenzialità generativa ha determinato la ricerca di forme alternative per avere un figlio, che non passano più per i rapporti coniugali, ma si avvalgono di processi artificiali. Però, se è bene aiutare e sostenere un legittimo desiderio di generare con le più avanzate conoscenze scientifiche e con tecnologie che curano e potenziano la fertilità, non lo è creareine poi sopprimerli, commerciare con i gameti e ricorrere alla pratica dell’in”. Lo scriveFrancesco nel messaggio inviato ai partecipanti al congresso Woomb su “La rivoluzione Billings 70 anni dopo: dalla conoscenza della fertilità alla medicina personalizzata”, che si svolge a Roma, presso l’Università ...

Operazione che non ha però scaturito l'esito auspicato: il pullman, per cause su cui si concentrerà ora la perizia, si sarebbe spostato improvvisamente e l'autista si è trovato schiacciatoil ...Infatti, all'interno della struttura opera Slobodan Obradovic, uno dei medici più criticiil governo serbo per la gestione della pandemia da Covid. Circostanza questa che farebbe propendere ...Francesco, a bordo dell'aereo papale in volo verso l'Ungheria, non ha usato mezzi termini e non ha nascosto il suo disappunto per le accuse che sono state mosse nei giorni scorsi aGiovanni ...

Il Papa contro il "carrierismo" del clero: "Curiamo il gregge di Dio" AGI - Agenzia Italia

Papa Francesco ha dichiarato ancora una volta “illegittima la pratica degli embrioni in affitto e l’utero in affitto”. “Se è bene – ha spiegato -aiutare e sostenere un legittimo desiderio di generare ...Francesco è arrivato in Ungheria per il suo viaggio apostolico. Nel discorso alle autorità un monito contro la “regressione all’infantilismo bellico” e l’assenza ...