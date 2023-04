Il Papa atterrato a Budapest | tre giorni in Europa per “costruire ponti tra i popoli”

(Di venerdì 28 aprile 2023)– Al via il 41mo Viaggio Apostolico diFrancesco. L’aereo con a bordo il Pontefice èall’Aeroporto Internazionale Ferenc Liszt dialle ore 9.53, dopo essere partito da Fiumicino. Prima di lasciare Casa Santa Marta il Santo Padre ha ricevuto il saluto di quindici persone senza dimora che vivono nei pressi di San Pietro accompagnati dal Prefetto del Dicastero per la Carità, Sua Eminenza il Cardinale Konrad Krajewski. Bergoglio, giunto nella capitale ungherese, è stato accolto dal Vice-Primo Ministro della Repubblica di Ungheria, Zsolt Semjén. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto il pane e il sale. Quindi, dopo la presentazione delle Delegazioni locali, ile il Vice-Primo Ministro si sono diretti verso la Sala Vip dell’Aeroporto per un breve incontro. ...

"Una cretinata che hanno fatto". Con queste parole Papa Francesco, sull'aereo durante il volo per Budapest, ha definito le insinuazioni su Giovanni Paolo II diffuse nei giorni scorsi in relazione al c ...