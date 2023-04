Il Papa a Budapest vede la presidente Novak e il premier Orban

Al suo arrivo aBergoglio è stato accolto al Palazzo Sandor dalla presidente della Repubblica ungherese, Katalin Novak. Dopo la presentazione delle rispettive delegazioni, l'onore alle ...CITTA' DEL VATICANO - 'Una cretinata che hanno fatto'. Con queste paroleFrancesco, durante il volo per, ha definito le insinuazioni su Giovanni Paolo II, diffuse nei giorni scorsi sul caso di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa nel giugno del ...'Giungo come pellegrino e amico in Ungheria, Paese ricco di storia e di cultura; da, città di ponti e di santi, penso all'Europa intera e prego perché, unita e solidale, sia anche ai nostri ...

In occasione della visita di Papa Francesco, la presidente ungherese Katalin Novak ha graziato dieci estremisti di destra, recentemente condannati per terrorismo. Fra loro Gyorgy ...