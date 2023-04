Il Napoli vince lo scudetto se… Le combinazioni per domenica 30 aprile | tutti i risultati necessari

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il count-down è ormai scattato da settimane. La città diribolle e non aspetta altro che il via libera per festeggiare lo2022-2023, il terzo della sua storia quasi centenaria. La squadra partenopea, dopo il successo di Torino contro la Juventus ha allungato a +17 sulla Lazio (che, nel frattempo, perdeva in casa contro i granata) e ora sta per togliere lo champagne dal ghiaccio.30potrebbe essere davvero “la giornata”. Alle ore 12.30 si giocherà Inter-Lazio, quindi alle ore 15.00 toccherà a-Salernitana. Il derby campano. Ma, a questo punto, quali saranno le possibiliche porteranno al titolo la compagine allenata da mister Luciano Spalletti? Andiamo a scoprirle. I calcoli sono semplici e presto fatti. Se, infatti, i biancocelesti di ...