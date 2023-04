Il Montana censura la deputata transgender | bandita dalla Camera

(Di venerdì 28 aprile 2023) Inunademocratica, Zooey Zephyr, 34 anni, è statadelladello stato a guida Gop. La ragione di un atto così politicamente violento è nella first appeared on il manifesto.

- Sessantotto deputati repubblicani della Camera nelhanno votato all'unanimità l'esclusione dall'aula di un'avversaria, Zooey Zephyr , unico ...regole e hanno approvato una mozione di...Brooke Oberwetter, portavoce di TikTok, ha dichiarato che si tratta di un tentativo di. Il ... L'approvazione della legge inpotrebbe innescare una reazione a catena negli altri stati. ...... avvertono che la proposta di legge potrebbe costituire un pericoloso precedente per laa ... Ilsarebbe il primo Stato USA a vietare completamente TikTok, ma potrebbe non essere l'ultimo.

In Montana una deputata transgender è stata messa a tacere RaiNews

La censura è arrivata dopo aver detto ai deputati repubblicani che avrebbero avuto le "mani sporche di sangue" in caso di approvazione del provvedimento che vieta ai minori le cure ormonali per la tra ...Zooey Zephyr, deputata democratica trans al Parlamento dello Stato americano del Montana, non potrà più partecipare alle sedute né prendere la parola fino alla fine della legislatura. Potrà votare i s ...