Il mondiale di scacchi si giocherà all' ultimo respiro 

Leggi su agi

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Una sola partita (forse) per decretare il nuovo campione del mondo di. Ian Nepomniachtchi e Ding Liren sono arrivati entrambi a pochi metri dal traguardo, in perfetta parità. Dopo 13 partite il loro punteggio è identico: 6,5 punti a testa. Il regolamento prevede che il titolo si assegni dopo 14 partite e sabato, ad Astana, il cinese con i pezzi bianchi e il russo (che gioca sotto bandiera Fide) con i neri, si affronteranno per l'ultima volta a tempo classico. In caso di patta, e un arrivo spalla a spalla sul 7-7, si procederà con gli spareggi tecnici: partite a tempo sempre più breve finché uno dei due non prevarrà sull'avversario. E a vincere non sarà il più bravo o il più preparato ma solo chi riuscirà a tenere i nervi più saldi e a commettere un errore in meno. Lo 'score' non inganni. In Kazakhstan si è assistito a una sfida senza esclusioni di colpi ...