Il Maggio dei Libri 2023

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 28 aprile 2023) Manca poco allo scoccare die non vedo l’ora di darvi tutti i consigli letterari per questo mese speciale!Per chi non lo sapesse, l’iniziativa de Ildeiè nata nel 2011 con l’intento di sottolineare il valore e le potenzialità sociali deicome elemento chiave per la propria crescita personale, culturale e civile.La campagna è a livello nazionale e invita a far scoprire e conoscere la lettura ovunque, affinché anche coloro che solitamente non leggono possano iniziare questa esperienza tanto stimolante! Le iniziative si svolgono fra il 23 aprile e il 31e tutti possono contribuire organizzandole! Una missione speciale per Ildeiche ha il compito di coinvolgere in modo capillare scuole, biblioteche, ...