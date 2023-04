Il Lecce batte l' Udinese e si rilancia nella corsa salvezza

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Torna al successo, dopo due mesi e mezzo, ilchel'per 1-0 nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. I salentini, in piena lotta per la, rifiatano grazie a un gol su rigore realizzato da Strefezza al 62'. Con questi tre punti, ilsale a 31 punti portandosi momentaneamente a +4 sullo Spezia (al momento al quart'ultimo posto), che stasera ospita il Monza, e a +5 dal Verona. L'resta undicesima con 42 punti Baroni lancia proprio Strefezza e Colombo nel tridente con Di Francesco, panchina per Ceesay e Banda. Sottil perde Beto, vittima di un colpo della strega: debutto da titolare in stagione per Nestorovski alle cui spalle agisce Pereyra. Tanto possesso palla per ilnel primo tempo, ma le migliori occasioni ...

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il, che al Via del Marel'Udinese 1 - 0. Tre punti pesantissimi che i padroni di casa quasi sognavano. La formazione di Baroni torna infatti a sorridere dopo mesi difficili in cui è mancata ......delsi festeggia tre giorni dopo il 25 aprile. Liberazione da un incubo perché la vittoria mancava dal 19 febbraio a Bergamo (1 - 2) con l'Atalanta. Stavolta la squadra di Marco Baroni(1 ...Ill'Udinese per 1 - 0 nel match che apre la 32esima giornata della Serie A 2022 - 2023. I pugliesi si impongono con il gol di Strefezza, a segno su rigore al 62'. La vittoria permette al ...

Il Lecce batte un colpo nella corsa salvezza, Udinese battuta 1-0: le ... Fanpage.it

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Lecce, che al Via del Mare batte l’Udinese 1-0. Tre punti pesantissimi che i padroni di casa quasi sognavano. La formazione di Baroni torna infatti a ...(Adnkronos) - Il Lecce batte l'Udinese per 1-0 nel match che apre la 32esima giornata della Serie A 2022-2023. I pugliesi si impongono con il gol ...