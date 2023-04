(Di venerdì 28 aprile 2023) Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul. Nel corso del 2022, secondo i dati Inail, le denunce dio professionale presentate all’Istituto sono state 652.002, con un incremento del 29,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 1.006 delle quali con esito mortale (-9,9%), mentre le patologie di origine professionale denunciate sono state 55.732, pari a +9,7% rispetto al 2021. Va anche considerato che il calo delle morti è strettamente rapportabile al minor peso del Covid 19, cui si è però contrapposto invece un contestuale incremento dei decessi in itinere e un aumento delle malattie professionali. Gravità e specificità di questi dati non colgono, tuttavia, le condizioni di unche oggi – e storicamente – continua a risultare particolarmente a rischio, sostanzialmente ...

...in meno rispetto alla contribuzione di un lavoratore privato) o la possibilità di utilizzare un orario diordinario fino a 54 ore settimanali. In questo contesto, però, il lavoratore...Abbiamo guardato a un aspetto più globale rispetto al focusche arrivava dalle gestioni ... Siamo sempre molto ipercritici, sappiamo di avereimportante per colmare il gap con gli altri ...... dopo aver gestito insieme questo momento così importante, prenderà in carico autonomamente attività che prima non faceva, per creare un nuovo equilibrio nel carico die di cura ...

Il lavoro domestico e familiare retribuito è ancora invisibile nel discorso pubblico Il Fatto Quotidiano

Ciascuno di noi, oggi, trascorre sempre più tempo all’interno di ambienti chiusi: automobile, casa, ufficio, scuola, lavoro. Ciò ...Oggi è la giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Nel corso del 2022, secondo i dati Inail, le denunce di infortunio professionale presentate all’Istituto sono state 652.002, con un ...