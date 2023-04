Il gruppo di fuoco di Nazzareno Calaiò | il Principe dei narcos a Milano | Bum bum | gli sparo in testa e sono morti

... in particolare ognipotrà indicare fino a un massimo di tre nominativi. La prossima ...lo scorso 6 aprile e tra le altre cose prevede interventi sulle dotazioni organiche di Vigili del, ...... alle Forze di polizia, al personale dei Vigili delnonché a quello appartenente alla ...- 3924 - - Imu - imposta municipale propria per gli immobili a uso produttivo classificati nel......segnale nonostante l'esercito abbia annunciato un prolungamento di 72 ore del cessate il. ... uno dei due contendenti, ha accettato il piano dell'Igad, ildegli Stati est africani, di ...

Il gruppo di fuoco di Nazzareno Calaiò, "il Principe" dei narcos a Milano: "Bum bum, gli sparo in testa e son… La Repubblica

Ieri ricorreva il 54° anniversario della morte del Carabiniere Scelto Orazio Costantino nato nel 1931 a Castroreale Terme (ME), Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, ucciso mentre, in servizi ...Tutti i modelli di auto cinesi in Italia e le novità che arriveranno presto: benzina, ibride ed elettriche... e tanti SUV. I marchi cinesi prodotti in Oriente e le curiosità sui brand occidentali acqu ...