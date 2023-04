Il grido del Papa dall’Ungheria | “Dove sono gli sforzi di pace per l’Ucraina?”

(Di venerdì 28 aprile 2023)Francesco nell’Ungheria di Orban. Dal 28 aprile, per 3 giorni, il capo della Chiesa cattolica dedica un viaggio molto intenso in un paese che dista soli 166 chilometri dal confine ucraino. Uno Stato, l’Ungheria, che fa parte dell’Unione europea ma che ha una sostanziale posizione di neutralità rispetto alla guerra in Ucraina, risentendo della vicinanza russa, non solo di quella di Kiev. Durante la visita, Francesco affronterà temi quali il futuro del cristianesimo, l’unità in Europa, lain Ucraina, l’immigrazione e i rifugiati. Fino alla sfida ecologica, cui l’Ungheria presta molta attenzione. Dopo i primi anni di gelo diplomatico tra il Vaticano e il Governo del premier Viktor Orban, adesso il vento è cambiato, spira da Est, e ilpresta molta attenzione a coltivare relazioni politiche e religiose con Budapest. Il ...

Da questo punto in poi è un crescendo, con Foti che accusa più volte i dem e alcuni deputatiPd perdono la pazienza. Nico Stumpo si dirige sotto i banchi di FdI, da dove si levano cori al...... dove la tradizione di fede rimane ben radicata, si assiste alla diffusionesecolarismo e a ... A lanciare ild'allarme è stato il Papa, che incontrando il clero ungherese ha messo in guardia ...... forse, anche per aver usato gli spazi pubblici senza il permesso a pagamentoComune. Una ...continua ad essere il 'set' delle più disparate attività tanto da indignare molti che protestano al...

Dal grido dei treni al silenzio della Cassazione: il Mondo che Vorrei ... NoiTV - La vostra televisione

Napoli – È stato conferito nella mattinata di ieri, giovedì 27 aprile – in occasione della Cerimonia per l’assegnazione del premio “Raffaele Delcognano” al personale dei Vigili del Fuoco operante in R ...Giuseppe Conte attacca il governo sul Pnrr. "Voglio lanciare questo grido di allarme: stiamo perdendo i soldi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non ce lo possiamo permettere. Non possiamo ...