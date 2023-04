Il Giornale passa agli Angelucci | chiuso l' accordo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Adesso c’è la firma. Ilal 70 per cento. Il 30 per cento resta alla famiglia Berlusconi. I gruppi hanno siglato l’nel pomeriggio di oggi. Dopo soste, ripensamenti, dopo il ricovero di Silvio Berlusconi, la conclusione ufficiale. Da oggi passeranno sessanta giorni. Ci sarà una verifica dell’Antitrust e una valutazione del governo che deve pronunciarsi in merito. Da oggi, glisono proprietari di, Libero, Tempo, il polo editoriale di centrodestra

L'imprenditore sigla l'accordo per rilevare il 70 per cento del quotidiano. Alla famiglia Berlusconi resta il 30 per cento. Il polo editoriale di centrodestra si compatta sotto un unico editore ...