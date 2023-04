Il fatturato dell' industria torna a crescere | +1 | 3% a marzo

...online Il settore è al terzo posto tra le 99 attività economiche italiane per incidenza suldel comparto privato, con un peso del 19,2%. Importante anche il ruolo sulla crescita'...Dopo il lieve arretramento di gennaio, a febbraio il'industria, al netto dei fattori stagionali, torna a crescere in termini congiunturali, segnando un +1,3% e "con un maggiore dinamismo della componente interna rispetto a quella estera". ...L'Istat ha stimato che il'industria , al netto dei fattori stagionali, sia aumentato'1,3% a febbraio 2023, in termini congiunturali , registrando una dinamica positiva su entrambi i mercati (+1,7% su quello ...

Fatturato dell'industria - Febbraio 2023 Istat

L'Istat ha stimato che il fatturato dell'industria, al netto dei fattori stagionali, sia aumentato dell'1,3% a febbraio 2023, in ...(Teleborsa) - Il mercato dei PIR, ordinari e alternativi, che ad oggi vale circa 18,4 miliardi di euro, "conferma l'interesse degli attori del risparmio gestito verso le aziende di dimensioni medio-pi ...