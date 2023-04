Il “draft” più importante? Quello AEW! Grazie CM Punk!

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 28 aprile 2023) Lettori di ZonaWrestling, buonasera o buongiorno. Finalmente ci siamo. Dopo peripezie varie e crossover inattesi, siamo qui riuniti per ilpiùdella storia. Si, tranquilli, non sto parlando diWWE. Vi parlo diAEW. Che non ha quella nomenclatura ma ci si avvicina nell’importanza, storica per la federazione di Tony Khan. Si passa a due roster e, permettetemi di dirlo, era ora. Andiamo a snocciolare pro, contro, divagando come piace a me tra un paletto e l’altro del ring, come negli spotfest più energici stile PWG. Finalmente, a meno di cambi repentini di programma, ci siamo. La AEW va pesantemente All In. Con uno dei giochi di parole più scontati dell’universo, l’annuncio del PPV piùdella storia recente in quel di Jacksonville avrà pesantissime ...