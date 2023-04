Il donatore di sperma seriale bloccato dal tribunale | il caso in Olanda di Jonathan Meijer | così ha contribuito alla nascita di almeno 550 bambini

(Di venerdì 28 aprile 2023) È dovuta intervenire ildell’Aia per fermare, il musicista olandese noto ormai in patria comediche negli ultimi 15 anni avrebbea far nascere550. Ildiè emerso nel 2017, quando si è scoperto che aveva fatto donazioni del suoin diverse cliniche olandesi e in altri 13 Stati, spedito da una clinica olandese all’estero. La sua vicenda ha scatenato durissime polemiche soprattutto da parte di chi considera troppo permissive le leggi nei Paesi Bassi sulla fecondazione assistita. L’uomo era stato portato infondazione The Donorking, ...

Jonathan Meijer , musicista olandese di 41 anni, è undiseriale che ha contribuito a far nascere oltre 550 bambini in oltre 13 cliniche olandesi e straniere. Adesso è arrivato lo stop dal tribunale dell' Aia , che ha chiuso ...Almeno 550 figli biologici in tutto il mondo possono bastare. Nei Paesi Bassi un tribunale all'Aja ha proibito d'ora in poi a unseriale di, che aveva l'abitudine di proporsi in modo compulsivo sui social a coppie sterili all'estero dopo aver violato le regole in patria, di continuare la sua attività, pena una ...È dovuta intervenire il tribunale dell'Aia per fermare Jonathan Meijer, il musicista olandese noto ormai in patria comeseriale diche negli ultimi 15 anni avrebbe contribuito a far nascere almeno 550 bambini. Il caso di Meijer è emerso nel 2017, quando si è scoperto che aveva fatto donazioni del suo ...

L'Aia, fermato il donatore seriale di sperma: lo ha deciso un giudice | Ecco perché TGCOM

In Olanda un uomo donatore di sperma «seriale» con almeno 550 figli biologici è stato fermato da una sentenza di un tribunale, che gli ha proibito di continuare l'attività. L'uomo, tale Jonathan M. di ...Venerdì, 28 aprile 2023 Home > aiTv > Un tribunale olandese vieta a un uomo di donare sperma dopo 550 figli Roma, 28 apr. (askanews) - Un tribunale olandese ha ordinato a un uomo di smettere di donare ...