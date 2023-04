Il dilettantismo della maggioranza e le promesse coriandolo del governo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Delleelettorali del centrodestra rimarranno coriandoli. Non solo di quelle che si fanno con faciloneria durante i comizi, che si scrivono in un bel programma per mettere d’accordo una coalizione purchessia, tanto quelli dell’altra parte sono frantumati come un bicchiere di cristallo tirato su un muro. Rimarranno coriandoli sparsi sul pavimentostanza di Giorgia Meloni anche del castello che in queste settimane il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta cercando di mettere su, nonostante la prudenza insita nel Documento di economia e finanza scivolato ieri alla Camera per la mancanza di venticinque deputati. È stata bocciata la risoluzione disullo scostamento di bilancio, costringendo il Consiglio dei ministri a riunirsi precipitosamente nel tardo ...

Roma, 27 apr. Un brutto scivolone ma non un segnale politico per Giorgia Meloni,per Elly Schlein. Comunque venga definito (e alla fine risolto) il caso, oggi e' stato ...i banchi...Roma, 27 apr. Un brutto scivolone ma non un segnale politico per Giorgia Meloni,per Elly Schlein. Comunque venga definito (e alla fine risolto) il caso, oggi e' stato ...i banchi...Anche per questo le opposizioni, dopo le accuse di "segretaria dem Elly Schlein e l'invito del M5s alla premier di recarsi al Quirinale, alla fine non sembrano intenzionate a ...

Domenica ultimo turno di campionato per il calcio dilettantistico calabrese, festa biancoverde sull’isola pedonale LameziaInforma

Respinta la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. La premier: 'Una brutta figura'. Giorgetti: 'Nessun problema politico, è che i deputati o non sanno o non si rendono conto'. Schle ...Dopo sei mesi la coalizione che sostiene il governo va sotto in Parlamento per la prima volta. Sono mancati 6 voti al centrodestra alla Camera, dove è stata ...