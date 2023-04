Il Def passa alla Camera dopo lo scivolone di ieri Giorgetti | È andata bene

(Di venerdì 28 aprile 2023)lo, la toppa. Darriva il via libera sul Def: la risoluzione di maggioranzacon 221 voti a favore, mentre 116 sono stati i contrari. "Non ho parole", aveva fatto trapelare da Londra la premier Giorgia Meloni, infuriata per la débâcle di, quando il governo non ha raggiunto la maggioranza assoluta, rendendo vano il voto che avrebbe autorizzato lo scostamento di bilancio. La strigliata è servita: questa mattina a Montecitorio c'erano tutti, Aula piena di venerdì, big tra banchi di governo e sottosegretari in prima fila. D'altra parte questa mattina i giornali erano pieni delle dichiarazioni di esponenti della stessa maggioranza, concordi nel giudicare quello dicome un episodio da superare al più presto. "La compattezza ...

