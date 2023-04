Il Def approvato con modifiche e l' economia italiana che va a gonfie vele

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il ridef o Def2 passa con le virgolette cambiate e l'inserimento di una giusta norma pro famiglie. Il delirio di potenza e di vacanza è stato domato, ma resta la silenziosa fronda di parti della Lega e di una componente trasversale di scontenti della maggioranza. Sono cose che succedono in tutti i governi. Se ne viene fuori solo indicando obiettivi politici e dando conto quasi quotidianamente di ciò che si fa. Giorgia Meloni tornerà da Londra con un nuovo amico, il premier inglese, e tanti nuovi osservatori malevoli o dubbiosi in Ue e in Italia. Il consiglio dei ministri del primo maggio è stato convocato anche se la copertura dei provvedimenti rischia un po' di ritardo. E resta la convocazione dei sindacati per il 30. Con scuse. Le tre "cose" principali Fatto #1 Senza dare troppo nell'occhio l'continua a crescere più del ...

La sostanza è che abbiamoun buon documento di economia e finanza che mette importanti ... le parole di Lucio Malan di Fratelli d'Italia sul. La dichiarazione nei pressi del Senato.Roma, 28 apr. Via libera dellAula del Senato al Documento di economia e finanza () 2023. La risoluzione di maggioranza che hail documento ha avuto 112 voti a favore e 56 contrari. Poco prima il Senato aveva votato ela Relazione sullo scostamento di ...L'Aula del Senato hanuovamente anche la risoluzione di maggioranza con gli impegni al Governo sul2023, con un ritocco che esplicita gli interventi a favore di lavoratori e famiglie. I ...

Def, la maggioranza va sotto alla Camera: scostamento respinto per 6 voti. Meloni: il Def sarà approvato Corriere della Sera

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi Il ridef o Def2 passa con le virgolette cambiate e l'inserimento di una giusta norma pro famiglie ...(Agenzia Vista) Roma, 28 aprile 2023 "E' stato uno scivolone. Credo che questo serva a fare in modo che non si ripetano questi episodi. La sostanza è che abbiamo approvato un buon documento di econom ...