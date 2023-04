L'avvertimento delUsa ai turisti americani Ilcon sede nella città partenopea, intanto, avvisa i cittadini americani che intendono recarsi nei prossimi giorni a Napoli ...E' il messaggio pubblicato dalUsa nella citta' partenopea sul proprio sito:security alert Per il, "i grandi raduni pubblici, il traffico intenso e le ...Napoli . Per la festa scudetto el Napoli ilha emanato un'allerta per i propri connazionali che in queso momento sono in città per lavoro o turismo. E' apparso infatti in queste ore un Security Alert sulla pagina ufficiale ...

Il consolato americano a Napoli è preoccupato per la sicurezza dei suoi concittadini durante i festeggiamenti per lo scudetto Il Post

Visto che potrebbero avvenire domenica ha diffuso un'allerta sulla sicurezza, che qualcuno ha giudicato bizzarra ...L’incontro che si è tenuto mercoledì 26 Aprile al Consolato Italiano in Park Avenue a New York, è stato promosso dall’Associazione e organizzato dal Console Cesare Bieller e dalla Console aggiunta Ire ...