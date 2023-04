Il Cantante Mascherato | confermata la quinta stagione? Cosa è emerso

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si è appena conclusa l’edizione numero 4 de Il. Gli ascolti del format del sabato sera condotto da Milly Carlucci non sono stati particolarmente incoraggianti per la rete. Malgrado questo, però, pare si stia pensando di dare luogo ad una nuova edizione l’anno prossimo. Delle cose, però, dovranno necessariamente cambiare. Ecco. Anticipazioni sulla prossimade Ildovrebbe cambiare L’edizione di quest’anno de Ilnon è stato un grande successo. Il programma di Milly Carlucci ha registrato una media molto bassa in termini di ascolti, pari circa al 17% di share. Solo nella puntata conclusiva si sono raggiunti picchi del 35% di share. ...

... prima fra tutti Valeria Fabrizi, la popolare attrice che nella fiction Che Dio ci aiuti interpreta Suor Costanza e che recentemente abbiamo visto a Ilnel costume della Rosa, che ...Leggi anche › Tutto pronto per 'Il2023': le novità, l'arrivo di Iva Zanicchi e le maschere › Tanti auguri a Sofia Coppola. Il Tema Natale di una Toro col cinema nel ......e coinvolgente COSA FA Oltre all'impegno quotidiano (e molto coinvolgente) con "Oggi è un altro giorno" Serena in questa stagione è entrata anche a far parte della giuria di "Il", ...

Iva Zanicchi caduta dalle scale dopo "Il Cantante Mascherato": Orribile, ho alcune fratture La7

Iva Zanicchi vittima di una rovinosa caduta dopo la puntata del Cantante Mascherato, la donna costretta a letto per alcune fratture ...“Per fortuna che sono un angelo e ho tirato fuori le ali, se no mi ammazzavo”, ha detto la cantante reggiana in collegamento telefonico alla ‘Vita in diretta’ ...