Iezzo | Abbiamo messo le basi dell' Era De Laurentiis' '

(Di venerdì 28 aprile 2023): "le'Era De, anche noi ci sentiamo piccola parte di questo Scudetto, siamo in fermento" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro, ex portiere del Napoli. Queste le sue parole: "Siamo tutti in fermento, anche noi ex compagni di squadra al Napoli. Mancava da troppo tempo lo Scudetto in questa città e in piccola parte ci sentiamo anche noi partecipanti di questo successo.leall'era De, che è partita dalla Serie C e che ora ha portato questa squadra ad essere la migliore in Italia. -afferma- Questa squadra hasu una cavalcata clamorosa, ...