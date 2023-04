I soldi non fanno la felicità? Uno studio dimostra il contrario

Leggi su formatonews

(Di venerdì 28 aprile 2023) La ricerca scientifica si propone di rispondere oggi a una delle diatribe più annose della storia dell’uomo:E’ una delle frasi fatte più longeve: “Inonla”. Quante volte ce la siamo sentiti dire? Qualcuno forse si è anche convinto. Eppure, oggi arriva unoche ci dice l’esatto. L’esito della ricerca, cosa devi sapere. Ila? Cosa dice lo(Foto: Ansa – formatonews)L’eterna disputa tra i materialisti, che considerano iuno strumento fondamentale per essere felici. Per poter viaggiare, per esempio. Ma anche per poter acquistare una bellissima casa. Oppure per vestire sempre firmato ...