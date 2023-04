I Santi di Sabato 29 Aprile 2023

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 28 aprile 2023) Santa CATERINA DA SIENA Vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia – Festa Siena, 25 marzo 1347 – Roma, 291380«Niuno Stato si può conservare nella legge civile in stato di grazia senza la santa giustizia»: queste alcune delle parole che hanno reso questa santa, patrona d’Italia, celebre. Nata nel 1347 Caterina non va a scuola, non ha maestri. I suoi avviano discorsi di maritaggio quando lei è sui 12 anni. E lei dice di no, sempre. E la spunta. Del resto chiede solo una stanzetta che sarà la sua “cella” di terziaria domenicana (o Mantellata, per l’abito bianco e il mantello nero). …www.ebeati.it/dettaglio/20900 San TICHICO Discepolo di San Paolo www.ebeati.it/dettaglio/51210 MADONNA DEL SANGUE Venerata a Re (VB) Miracolo del 291494Nel cuore della Val Vigezzo l’imponente ...