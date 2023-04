I Puffi | Rihanna entra nel cast e dà la voce a Puffetta

doppierà Puffetta, ma non solo. Scriverà e registrerà anche canzoni originali per la nuova pellicola dei, che produrrà insieme a Paramount Animation . La cantante ha rivelato che spera ...si occuperà della colonna sonora del musicalè quindi il primo nome ad essere associato al progetto - al momento infatti non è stato ancora rivelato il cast di doppiatori. ..."Ho provato a ottenere il ruolo di Grande Puffo ma non ha funzionato". Con ironiaannuncia la sua partecipazione come doppiatrice nel nuovo film dei, ibrido di animazione e live action prodotto da Paramount Animation. Abito premaman color puffo, la popstar è nel terzo ...

I Puffi - Rihanna sarà la doppiatrice di Puffetta nel musical d'animazione ComingSoon.it

Forse per il bambino di Rihanna (e per l’altr* in arrivo) sarà un po’ strano guardare il nuovo film dei Puffi, visto che Puffetta avrà la voce della mamma. Per tutti noi, che ormai da 7 lunghi anni ( ...Rihanna sarà voce di Puffetta in un nuovo film dei Puffi, e inoltre scriverà e registrerà canzoni per la pellicola ...