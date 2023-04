Il nuovo film deiÈ stato annunciato che la Paramount è al lavoro su un nuovo film d'animazione sui, connei panni di Puffetta. La popstar ha scritto alcune canzoni originali per ...È stato rivelato chereciterà, scriverà e registrerà canzoni originali e produrrà il prossimo progetto. Il film, secondo Naito, esplorerà i temi dell'identità e porrà la domanda centrale: '...Il Cinemacon si mette in piazza come l'evento più seguito della settimana, ricco di novità e di presentazioni per alcune delle produzioni più attese ...

I Puffi: Rihanna darà voce a Puffetta nel nuovo film animato Movieplayer

Nel cast del nuovo film animato dedicato alla storia dei Puffi ci sarà anche la star della musica Rihanna con il ruolo di Puffetta.Ci sono tanti kolossal ma anche tanta animazione nella presentazione della Paramount Pictures alla CinemaCon di Las Vegas ...