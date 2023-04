I plug-in di WordPress che potrebbero essere stati utilizzati per realizzare alcune parti della home

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ok, abbiamo appurato che il sito del ministero del Turismo è stato realizzato con. Ribadiamo il concetto: il fatto di utilizzare uno dei content management system open source più noti al mondo non è di per sé un qualcosa di negativo. Ma fa davvero strano – soprattutto alla luce di un discorso che andremo ad approfondire a propositosicurezza informatica – vedere il portale istituzionale di un ministero italiano (tra l’altro uno di quelli strategici, dal momento che il nostro patrimonio artistico e paesaggistico è un asset per l’economia nazionale) che non abbia un CMS proprietario. Una cosa di cui, al contrario, diversi siti ministeriali (si pensi, ad esempio, al portale del ministero dell’Interno) sono dotati regolarmente. Ma, analizzando il sito del ministero del Turismo (che ha ospitato la tanto discussa campagna internazionale Open ...