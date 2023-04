I pazienti del dottor García | dal 28 aprile su Netflix

Gli studiosi hanno notato che neiCovid l'infiammazionesistema nervoso era molto più grave e colpiva alcune regionitronco encefalico in cui risiedono attività come il controllo...Da lunedì stop all'obbligo di mascherine nelle strutture sanitarie, stop ai tamponi per ricoverati ePronto soccorso che già c'era ma era rimasto poco applicato. Si entra in una fase di ...Non viene riformato il sistemaCup regionale, che ha dimostrato di non funzionare e non tiene ... Si torna inoltre indietro sulle prese in carico deicronici che necessitano di controlli e ...

Almudena Grandes, una serie da I pazienti del dottor García Agenzia ANSA

I pazienti del dottor García serie tv è ora in streaming su Netflix: scopri i dettagli su uscita, trama e cast della nuova serie drammatica.Non si arresta la levata di scudi sul caso delle ambulanze demedicalizzate sulla quale, nelle ultime ore, è intervenuto anche l'Ordine provinciale dei medici che spiega con chiarezza ...