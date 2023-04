“I migliori anni” | stasera il ritorno dello show dei ricordi con Carlo Conti

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo seidi assenza torna uno dei varietà più amati della televisione italiana: “I”, da28 aprile alle 21.25 su Rai 1, e per 6 puntate,condurrà in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Anche questa nona edizione sarà un susseguirsi didei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni. Nella prima puntata saranno ospiti i Pooh, che commenteranno conla Hit Parade delle loro canzoni più ...

Peraltro a un uomo di mondo e di governo come lui, assistito daiavvocati del paese, sicuramente non sfugge un fatto banale: per querelare sono trascorsi ormai troppi, la querela per ...Spero che lo siate anche voi" Chi sono i registi dell'operazione - trattativa: 10di balle su ... E che trovino argomentiper vendere le copie dei loro giornali e dei loro libri. Un ...... per gli altri imputati il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 5di carcere. Al ... "dopo un'attività istruttoria " è scritto in una nota - che ha coinvolto alcuni tra i...

Carlo Conti, torno con I Migliori anni e sarà da ridere Agenzia ANSA

Altro vantaggio che portano le proteine vegetali, così come i legumi, è il prevenire diversi tipi di tumore, ed i medici raccomandano di mangiarne in quantità. Una dieta troppo ricca di proteine ...Le Isole Canarie sono una delle mete più belle per le vacanze: scopri dove andare e cosa fare nell'arcipelago dalle sette isole, da Tenerife a Lanzarote ...