I migliori anni 2023 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di venerdì 28 aprile 2023)sono previste per I, la nona edizione dello show condotto da Carlo Conti su Rai 1? In tutto andranno in onda sei: la prima venerdì 28 aprile; la sesta e ultima sabato 27 maggio. Nei primi quattro appuntamenti, in onda ogni venerdì fino al 19 maggio, Carlo Conti racconterà gli‘70, 80, 90 e il primo decennio degli2000. In seguito, lo show si sposterà al sabato sera per ricordare, il 20 e il 27 maggio, i successi estivi che si sono susseguiti nel corso del tempo. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: venerdì 28 aprileSeconda puntata: venerdì 5 maggioTerza puntata: ...