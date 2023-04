I migliori anni 2023 | le anticipazioni cast e ospiti della prima puntata

(Di venerdì 28 aprile 2023) Stasera, venerdì 28 aprile, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda lade I, la nona edizione del programma condotto da Carlo Conti. A seidi distanza dall’ultima volta, torna dunque lo show che presenterà una serie di novità, a partire dal meccanismo del tutto rinnovato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.) Glidelle varie puntate de Inon verranno più invitati dal conduttore per fare delle classiche interviste ’seduti’, ma saranno coinvolti in diverse rubriche, che avranno tutte a che fare con la musica. Nel Juke-Box, Carlo Conti ...

I lati positivi delle proteine vegetali Ormai dai medici hanno iniziato a consigliare a sportivi e non, una dieta ricca di proteine vegetali. Nonostante esse siamo più lente da digerire ...Peraltro a un uomo di mondo e di governo come lui, assistito daiavvocati del paese, sicuramente non sfugge un fatto banale: per querelare sono trascorsi ormai troppi, la querela per ...

Carlo Conti, torno con I Migliori anni e sarà da ridere Agenzia ANSA

Dopo sei anni di assenza torna uno dei varietà più amati della televisione italiana: "I migliori anni". Da venerdì 28 aprile alle 21.25 su Rai 1, e per 6 puntate, Carlo Conti condurrà in diretta dagli ...