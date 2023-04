I look di aprile | cos’hanno indossato le star?

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo? A tutto colore Cecilia RodriguezNeididelledominano i color accesi. Rosa brillante per Cecilia Rodriguez, che in California è sportiva con il completo Hinnominate. Ad Amici Maria De Filippi sceglie il ciclamino, declinato in un tailleur Valentino. Stesso brand per Priyanka Chopra: l’attrice nella vestaglia piumata verde, abbinata a un lungo abito nella stessa ...