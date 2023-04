I ‘caschi rossi’ mettono in salvo un micino rimasto intrappolato nel motore di un’autovettura

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il pompiere paura non ne ha” recita la nota canzone che celebra il coraggio dei. Stavolta, però, a Benevento i Vigili del Fuoco chiamati ad intervenire non hanno dovuto mostrare un particolare spirito intrepido eppure hanno compiuto un gesto, fors’anche piccolo nella sostanza, ma che riempie il cuore di quanti amano gli animali tra grandi e piccini. In piazza Risorgimento, infatti, una squadra di pompieri della locale caserma hanno estratto un piccolo gatto dal vanodi una Fiat Punto dopo aver smontato anche una parte del. Poi tutto è stato rimesso al proprio posto e la vettura è stata riconsegnata alla proprietaria insieme proprio almesso indal suo ‘intrepido’ (questo sì) viaggio in quelli che per lui si sono ...